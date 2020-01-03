СМИ сообщили о кокаине в допинг-пробе французской фигуристки

Фигуристку из Франции Лорин Лекавалье уличили в употреблении кокаина. Об этом сообщает французская газета L’Equipe в пятницу, 3 января, со ссылкой на источник, близкий к Французской федерации ледовых видов спорта.

По словам собеседника издания, допинг-проба спортсменки показала положительный результат на запрещенное вещество. Газета «Спорт-Экспесс» отмечает, что за употребление кокаина предусмотрено наказание в виде дисквалификации на срок до четырех лет.

Французское издание указывает, что 23-летняя спортсменка не выступала с сентября 2019 года. По данным портала Championat, она отказалась участвовать в этапах Гран-при в Гренобле (1-3 ноября) и Москве (15-17 ноября) по «медицинским показаниям» и пропустила чемпионат Франции.

Лекавалье входит в состав сборной Франции с января 2014 года. Она — чемпионка Франции 2017 года, дважды занимала пятое место на чемпионатах Европы, в том числе на последнем — в Минске в январе 2019 года. На чемпионате мира–2019 в Сайтаме (Япония) фигуристка заняла 15-е место, а позже выступала на командном чемпионате мира.

Источник: Газета Известия