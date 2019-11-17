СМИ сообщили о новом подъеме уровня воды в Венеции

17 ноября 2019     7
СМИ сообщили о новом подъеме уровня воды в Венеции

Уровень воды в Венеции 17 ноября может достичь отметки 160 см. Об этом в воскресенье сообщила газета La Repubblica.

Ожидается, что уровень воды поднимется к 13:00 по местному времени (15:00 мск). В связи с этим в городе закрыли многие заведения, а в тех, что продолжают свою работу, установлены металлические заграждения для предотвращения проникновения воды внутрь. По данным метеорологов, ситуация не улучшится до вторника, 19 ноября.

Критическая ситуация в Венеции сложилась в связи с рекордным за последние 50 лет уровнем воды в 190 см 13 ноября. Это привело к подтоплению 80% города, включая площадь Сан-Марко, где уровень воды превысил 1 м. Из-за начавшегося наводнения правительство Венеции объявило чрезвычайное положение в городе. Прекратили работу знаменитые водные автобусы итальянского города — вапоретти. Учебные заведения также закрыты уже третий день.

15 ноября министр культуры Италии Дарио Франческини заявил о том, что собор Святого Марка нуждается в серьезной реставрации после наводнения. По словам Франческини, в ближайшее время власти Италии выделят около €20 млн на ликвидацию последствий потопа, однако эта сумма не покроет всех реставрационных работ.

Источник: Газета Известия

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