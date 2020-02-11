СМИ сообщили о переносе боя Усика с Чисорой из-за травмы украинского боксера

Поединок украинского боксера Александра Усика с британцем Дереком Чисорой за временный титул WBO перенесли из-за травмы украинца. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил worldboxingnews.net.
Бой был запланирован 28 марта в Великобритании, однако из-за повреждения локтя у Усика боксеры смогут встретиться не ранее, чем в мае.
Победитель поединка Усик – Чисора сможет выйти на ринг с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа.
Ранее в январе британский боксер Тайсон Фьюри заявил о нежелании драться с украинцем Усиком.
Источник: Газета Известия