СМИ сообщили о переносе боя Усика с Чисорой из-за травмы украинского боксера

11 февраля 2020     18
СМИ сообщили о переносе боя Усика с Чисорой из-за травмы украинского боксера

Поединок украинского боксера Александра Усика с британцем Дереком Чисорой за временный титул WBO перенесли из-за травмы украинца. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщил worldboxingnews.net.

Бой был запланирован 28 марта в Великобритании, однако из-за повреждения локтя у Усика боксеры смогут встретиться не ранее, чем в мае.

Победитель поединка Усик – Чисора сможет выйти на ринг с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа.

Ранее в январе британский боксер Тайсон Фьюри заявил о нежелании драться с украинцем Усиком.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Врачи удалили женщине две лишние груди
Врачи удалили женщине две лишние груди

Жительница английского города Хитчин, графство Хартфордшир, пережила операцию, во время которой ей удалили две лишние груди. Об этом сообщает издание …


СМИ сообщили о переносе боя Усика с Чисорой из-за травмы украинского боксера
СМИ сообщили о переносе боя Усика с Чисорой из-за травмы украинского боксера

Поединок украинского боксера Александра Усика с британцем Дереком Чисорой за временный титул WBO перенесли из-за травмы украинца. Об этом в …


Более сотни американских военных пострадали от иранского ракетного обстрела
Более сотни американских военных пострадали от иранского ракетного обстрела

При ракетном ударе Ирана по базе Айн-эль-Асад в Ираке в ночь на 8 января 109 американских военных получили черепно-мозговые травмы, …


Лидер КНР призвал не допустить массовых увольнений в стране
Лидер КНР призвал не допустить массовых увольнений в стране

01:57 Председатель Китая Си Цзиньпин призвал не допустить массовых увольнений в условиях вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госсовета …


Девушку сбросили с моста в Алтайском крае
Девушку сбросили с моста в Алтайском крае

Двое молодых людей сбросили девушку с железнодорожного моста через реку Чумыш в Алтайском крае. Об этом в понедельник, 10 февраля, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты