СМИ сообщили о признании экс-полковника Захарченко опасным заключенным

13 ноября 2019     8
СМИ сообщили о признании экс-полковника Захарченко опасным заключенным

В преддверии этапирования в колонию строгого режима осужденному за взяточничество экс-полковнику МВД Дмитрию Захарченко присвоили статус опасного заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей, пишет 13 ноября «Коммерсант».

Со ссылкой на адвоката бывшего правоохарнителя Валерию Туникову газета утверждает, что статус Захарченко на потенциально опасного заключенного поменяли при его переводе из СИЗО «Лефортово» в изолятор «Медведь», где он и будет готовиться к отъезду в колонию.

«Комиссия «Лефортово» <…> поставила Дмитрия Захарченко на профилактический учет как склонного к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, а также к совершению побега», – говорится в материале.

Изменение статуса предполагает ужесточение контроля и введение ряда ограничений в отношении осужденного.

По словам Туниковой, в колонии Захарченко могут конвоировать в наручниках даже в душ, ему придется отмечаться у надзирателя «чуть ли не каждый час», при этом самые мелкие нарушения будут заноситься в личное дело, что помешает УДО.

Во время работы в МВД Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Он был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Позже ему вменили еще два эпизода взяточничества и обвили в воспрепятствовании осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ).

10 июня Пресненский районный суд приговорил Захарченко к 13 годам лишения свободы, а также лишил его всех званий и обязал выплатить штраф в размере 117 млн рублей.

Экс-полковника признали виновным по трем пунктам обвинения. По одному из эпизодов – получении взятки в $800 тыс. – Захарченко был оправдан. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор экс-полковнику на полгода: он проведет в заключении 12,5 лет вместо 13.

Источник: Газета Известия

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