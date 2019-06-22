СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел близко к испанскому авианосцу Juan Сarlos, который участвовал в учениях НАТО в Балтийском море. Об этом сообщил испанский телеканал Antena 3.

По предварительным данным, самолет ВКС России пролетел на небольшой высоте и относительно низкой скорости. Российское воздушное судно было обнаружено радарами, к нему не было применено никаких мер, так как маневры не были признаны опасными.

17 июня Су-27 перехватили бомбардировщики США у границы России. В Национальном центре управления обороной России сообщили, что самолеты США приближались к российской территории со стороны Балтийского и Черного морей. Нарушения государственной границы зафиксировано не было.

Источник: Газета Известия