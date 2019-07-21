Американская корпорация Apple разрабатывает операционную систему SiriOS, которая является аналогом Hongmeng от китайской компании Huawei для интернета вещей (IoT). Об этом сообщили аналитики Mangrove Capital Partners.
Речь идет о применении ОС в автономном транспорте, решениях промышленной автоматизации и других узких отраслях, и не касается систем для смартфонов. По данным аналитиков, SiriOS будет управляться преимущественно голосом, а для ее работы широко будут применяться алгоритмы искусственного интеллекта.
Также специалисты отметили, что система будет совместима с другими разработками Apple. При этом первым устройством новой ОС может стать умная колонка HomePod нового поколения. SiriOS может стать ответом американской компании на разработки Huawei, так как е Hongmeng предназначается не для смартфонов, а для устройств IoT.
14 июня компания Huawei заявила, что находится в процессе запуска собственной операционной системы (ОС) Hongmeng и запустит ее в течение нескольких месяцев. В мае министерство торговли США внесло Huawei в черный список за деятельность, якобы несущую угрозу нацбезопасности. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.
В июне также стало известно, что «РЖД-технологии» и «РТ-Инвест» (дочерняя компания госкорпорации «Ростех») подписали меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия, которое будет заниматься разработкой устройств сети LPWAN XNB и технологий в сфере интернета вещей (IoT) в сфере транспорта и логистики.
Источник: Газета Известия
Сейчас читают:
|
Фото футболиста «Ливерпуля» со вздувшимися венами шокировало болельщиков
Пользователей соцсетей удивила фотография полузащитника «Ливерпуля» Джеймса Милнера на сборах клуба. Снимок появился в Twitter-аккаунте ESPN. На фото 33-летний Милнер …
|
СМИ сообщили о разработке Apple аналога операционной системы Huawei
Американская корпорация Apple разрабатывает операционную систему SiriOS, которая является аналогом Hongmeng от китайской компании Huawei для интернета вещей (IoT). Об …
|
Удерживали два дня: что известно об изнасиловании россиянки в Испании
В Испании задержаны двое граждан Румынии, подозреваемых в изнасиловании 25-летней россиянки, сообщают местные СМИ. По словам пострадавшей, которую цитируют испанские …
|
Лобода напугала фанатов огромными гематомами
Певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию гематом на ногах, которые у нее появились после концерта. Подписчики артистки ужаснулись последствиям …
|
Один человек погиб при минометном обстреле луганского Первомайска
Один мирный житель погиб в результате минометного обстрела украинскими военными города Первомайска в ЛНР. Об этом в субботу, 20 июля, …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!