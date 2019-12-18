СМИ сообщили о смерти популярного в сети блогера-зэка

Бывший заключенный Сергей Новик, известный в сети под ником Мопс дядя пес, скончался. Об этом сообщается на его YouTube-канале.

Информацию о смерти мужчины уже подтвердили администраторы под опубликованным видео с названием «Последнее видео Мопса… или, Мопс, живи, ты сможешь!».

По предварительным данным, состояние блогера ухудшилось из-за употребления алкогольных напитков и незадолго до смерти у него была диагностирована двусторонняя пневмония, пишет РЕН ТВ.

Новику было 46 лет, из которых 27 он провел в местах лишения свободы. В своих видео он рассказывал о жизни в тюрьме, на его канал было подписано около 450 тыс. человек, а общее число просмотров составило более 95 млн.

Источник: Газета Известия