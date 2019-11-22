СМИ сообщили о согласовании «Ювентусом» трансфера Алексея Миранчука

Руководство итальянского футбольного клуба «Ювентуса» достигло договоренности о трансфере полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука летом 2020 года, пишет Sport Mediaset.

Как сообщает телеканал, в туринском клубе внимательно наблюдали за выступлениями Миранчука в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов. По их результатам чемпион Италии через посредников якобы связался с руководством «Локомотива» и договорился о праве приоритетного выкупа российского полузащитника.

В тоже время Вадим Шпинев, представляющий интересы футболиста «Локомотива» Алексея Миранчука, заявил, что ему неизвестно о существовании договоренностей между сторонами между московским и туринским клубами.

«Это серьезные европейские клубы, которые, если захотят, будут вести переговоры официально и открыто», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов в двух матчах с «Ювентусом» Миранчук забил по голу. Всего в нынешнем сезоне на счету футболиста восемь забитых мячей за «железнодорожников» во всех турнирах.

Ранее Алексей Миранчук заявил, что мечтает о выступлении в топ-чемпионатах Европы вместе со своим братом Антоном. При этом полузащитники не собираются переходить в петербургский «Зенит», который был заинтересован в их покупке.

Источник: Газета Известия