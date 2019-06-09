СМИ сообщили о 15 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Сочи

15 человек пострадали в результате аварии с туристическим автобусом в Сочи. Об этом в воскресенье, 9 июня, заявил источник «Интерфакса» в службе «скорой помощи».

«Экскурсионный автобус столкнулся с микроавтобусом по дороге на курорт «Роза-Хутор» полчаса назад», — говорится в сообщении.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что авария произошла в Адлерском районе, на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая.

По информации журналистов, 14 взрослым и одному ребенку потребовалась медицинская помощь, которая была оказана на месте происшествия.

Другие подробности инцидента уточняются.

25 апреля в Брянской области автобус, на котором ехали с экскурсии школьники, столкнулся с выехавшим на встречную полосу автомобилем. Дети и учителя были пристегнуты и не пострадали, водитель машины попал в больницу.

Источник: Газета Известия