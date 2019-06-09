СМИ сообщили о 15 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Сочи

9 июня 2019     37
СМИ сообщили о 15 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Сочи

15 человек пострадали в результате аварии с туристическим автобусом в Сочи. Об этом в воскресенье, 9 июня, заявил источник «Интерфакса» в службе «скорой помощи».

«Экскурсионный автобус столкнулся с микроавтобусом по дороге на курорт «Роза-Хутор» полчаса назад», — говорится в сообщении.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что авария произошла в Адлерском районе, на пересечении улиц Старообрядческая и Таврическая.

По информации журналистов, 14 взрослым и одному ребенку потребовалась медицинская помощь, которая была оказана на месте происшествия.

Другие подробности инцидента уточняются.

25 апреля в Брянской области автобус, на котором ехали с экскурсии школьники, столкнулся с выехавшим на встречную полосу автомобилем. Дети и учителя были пристегнуты и не пострадали, водитель машины попал в больницу.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Как бриллианты авиации России сверкали в небе над Севастополем (ВИДЕО)
Как бриллианты авиации России сверкали в небе над Севастополем (ВИДЕО)

  8 июня в Севастополе состоялся финал всеармейского этапа конкурса летных экипажей “Авиадартс-2019”, в котором приняли участие пилотажные группы ВКС “Соколы России”, …


Вальс, кадриль, сиртаки: в Севастополе прошел общегородской бал
Вальс, кадриль, сиртаки: в Севастополе прошел общегородской бал

Сотни людей танцевали субботним вечером на площади Нахимова. Живая музыка в исполнении Севастопольского симфонического оркестра задавала тон. Впервые в истории …


Вести Севастополь. События недели 9.06
Вести Севастополь. События недели 9.06.2019

Главные темы выпуска: – Рассудку вопреки, наперекор стихиям – когда улицы превращаются в каналы, лестницы – в водопады, а дом …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты