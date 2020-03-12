СМИ узнали об отказе Индонезии от российских Су-35 из-за угроз США

12 марта 2020     31
СМИ узнали об отказе Индонезии от российских Су-35 из-за угроз США

Администрация президента США Дональда Трампа заставила отказаться Индонезию от закупок российских истребителей Су-35. Об этом в четверг, 12 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Планировалось, что Индонезия купит у России 11 истребителей за $1,1 млрд. По словам чиновника, знакомого с ситуацией, Джакарта из-за угрозы введения американских санкций решила не продвигаться в этих переговорах.

Кроме того, по данным собеседника издания, в прошлом месяце индонезийский власти заморозили переговоры с Китаем о приобретении нескольких военно-морских патрульных кораблей на сумму около $200 млн по той же причине.

По словам журналистов Bloomberg, эти шаги со стороны США иллюстрируют, что американские власти успешны в применении финансового и экономического давления.

Использование таких рычагов, по мнению авторов статьи, удерживает другие страны от партнерства с Россией и Китаем, которые администрация Трампа определила в качестве ключевых угроз для национальной безопасности страны.

В июне 2019 года власти Индонезии сообщили, что ожидают поставки Су-35 до конца декабря. Однако данная сделка так и не была закрыта. Вместе с тем, ранее Джакарта заявляла, что готова на эти закупки, несмотря на возможные санкции со стороны США.

20 сентября 2018 года США ввели ограничительные меры против Китая за сотрудничество с «Рособоронэкспортом», в частности за закупку российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» США сразу выступили против соглашения. Трамп впоследствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

Источник: Газета Известия

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