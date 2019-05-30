СМИ узнали об отказе России продавать С-400 Ирану

Россия отклонила запрос Ирана о продаже ему зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, пишет 30 мая Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Москва опасается, что поставки С-400 Тегерану приведут к росту напряженности на Ближнем Востоке.

В материале указывается, что ситуация в регионе осложняется и тем, что 6 мая США заявили в качестве сигнала направили к берегам Ирана ударную группу кораблей во главе с авианосцем Abraham Lincoln, а также несколько бомбардировщиков.

14 мая стало известно, что Пентагон подготовил военный план, согласно которому США направят на Ближний Восток до 120 тыс. военных.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она может обеспечивать одновременный обстрел до 36 целей с наведением на них до 72 ракет. Комплекс разработан научно-производственным объединением «Алмаз-Антей» и принят на вооружение Российской Федерацией в 2007 году.

Источник: Газета Известия