СМИ узнали об ужасных условиях проживания украинских морпехов возле Крыма

31 октября 2019     14
СМИ узнали об ужасных условиях проживания украинских морпехов возле Крыма

Украинские морские пехотинцы на границе с Крымом живут в заброшенном детском лагере, пишет theБабель.

По данным издания, военные находятся в ужасных условиях, так как здания лагеря «Белые крылья», в котором они и обосновались, пришли в состояние, непригодное для жизни.

Бывший детский лагерь располагается в 50 км от границы с Крымом в селе Цукуры Херсонской области.

В 2018 году туда из Бердянска перевели 140-й отдельный разведывательный батальон морской пехоты. Теперь военные вынуждены жить в запущенных комнатах с протекающей крышей и неработающей канализацией.

Морпехи смогли привести в порядок только один корпус, где уцелела крыша.

По словам комбата Владимира Семкива, военные пытаются забрать лагерь на баланс минобороны и провести в нем ремонт, однако херсонские чиновники выступают против появления военной базы возле города Скадовск – «курорта государственного значения».

В мае экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил бывшего президента Украины Петра Порошенко в том, что украинские военные в Донбассе остались без туалетов.

Источник: Газета Известия

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