СМИ узнали об участившихся кибератаках США на российскую энергосистему

Американские спецслужбы за последний год активизировали попытки внедрить вредоносные программы в российскую систему энергоснабжения. Об этом в субботу, 15 июня, сообщила газета New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве.

Собеседники издания из числа действующих и бывших официальных лиц отметили, что с помощью специального программного обеспечения США могут не только собирать информацию о российской энергосистеме, но и отключать отдельные ее элементы. Как отмечает издание, таким образом Вашингтон пытается «сделать предупреждение» президенту России Владимиру Путину.

«За последний год эти попытки стали намного, намного агрессивнее. Эти действия приобрели такой масштаб, о каком и не думали несколько лет назад», — сообщил журналистам источник в американской разведке.

В материале NYT отмечается, что сейчас невозможно ответить на вопрос, насколько глубоко США удалось внедриться в российскую энергосистему. Без доступа к засекреченной информации нельзя сказать, «возможно ли будет погрузить Россию во тьму или ограничить деятельность ее вооруженных сил».

В августе 2018 года помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтону следует отвечать кибератаками на попытки вмешаться в американские выборы или проникнуть в американские компьютерные системы. По словам Болтона, Соединенным Штатам следует присмотреться к потенциальным целям в цифровом пространстве, чтобы «сказать России или еще кому-то, кто замешан в кибероперациях против нас: вы за это заплатите».

Такое заявление он сделал в том числе в связи с делом о так называемых русских хакерах, которые якобы вмешались в выборы президента США в 2016 году. Москва неоднократно отрицала подобное вмешательство. Расследование этого дела, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, не выявило следов сговора победившего на выборах Дональда Трампа с Россией.

Источник: Газета Известия