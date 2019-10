СМИ узнали о влиянии Путина и Орбана на отношение Трампа к Украине

Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине. Об этом со ссылкой на источники сообщили пишут The Washington Post и The New York Times.

По данным первого издания, в мае этого года после беседы с Орбаном, негативно настроенным к Киеву, у главы Белого дома сформировалось мнение об Украине как о «безнадежно коррумпированном» государстве. При этом утверждается, что никто из зарубежных лидеров не советовал Трампу искать в Киеве информацию, которая может так или иначе навредить бывшему вице-президенту США Джо Байдену.

В ходе телефонного разговора с Трампом в мае Путин «сделал то же, что и всегда», пытаясь подорвать отношения Соединенных Штатов и Украины, отмечает газета. «Он всегда говорил, что Украина — просто логово коррупции», — цитирует газета своего собеседника.

Как отмечает второе издание, в ходе встречи с Трампом Орбан публично обвинил Украину в угнетении ее венгерского меньшинства. Его правительство обвинило Украину в том, что она «полуфашистская» и пыталось заблокировать важные для Киева встречи с Европейским союзом и НАТО.

17 октября исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни в ходе брифинга объяснил решение о приостановке помощи Киеву коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.

24 сентября американский лидер дал указание временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в республике.

В сентябре The Wall Street Journal опубликовало материал о том, что во время июльского разговора с президентом Украины глава Белого дома призвал Киев расследовать деятельность Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Публикация послужила причиной разгоревшегося в США скандала и стала поводом для запуска процедуры импичмента Трампа. Однако информация о давлении на Киев была опровергнута после публикации Белым домом стенограммы разговора.

