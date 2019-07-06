СМИ узнали о возможном выдвижении звезды КВН сенатором от Калмыкии

Временно исполняющий обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков планирует выдвинуть в Совет Федерации капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева. Об этом в беседе с РБК рассказал осведомленный источник, близкий к властям региона.

Сам телеведущий подтвердил изданию, что ему поступило соответствующее предложение. При этом он отметил, что это непростой процесс и в случае одобрения его кандидатуры, согласно закону, необходимо будет привести в порядок дела, в частности отказаться от предпринимательской деятельности.

«Дело в том, что тут еще нужно пройти согласование <…> В случае, если кандидатура будет утверждена, я приведу все свои документы в соответствие с требованиями (закона – ред.) к статусу сенатора», — приводит слова Тарбаева РБК.

По словам шоумена, он планирует продать или передать доли в бизнесе, которые у него есть, потому что парламентариям нельзя заниматься предпринимательской или другой какой-либо оплачиваемой деятельностью, за исключением научной, преподавательской и творческой деятельностью.

На сегодняшний день Тарбаев является совладельцем телекомпании My Way Productions, фирмы Fight Nights, «Всемирной ассоциации выпускников вузов» и некоторых других организаций. Кроме того, он имеет членство в Общественной палате Москвы.

3 июля заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что не исключает своего перехода на работу в Совет Федерации. По словам дипломата, выдвижение его кандидатуры на пост сенатора от Сахалина является одним из вариантов.

Избирательные кампании по выборам законодательных собраний и губернаторов в регионах России стартовали 30 мая. Всего в единый день голосования — 8 сентября — в 85 субъектах страны пройдут свыше 5 тыс. избирательных кампаний всех уровней.

Источник: Газета Известия