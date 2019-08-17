СМИ узнали о возможном продлении властями США лицензии для Huawei

Министерство торговли США может продлить лицензию, позволяющую китайской телекоммуникационной корпорации Huawei покупать оборудование у американских компаний. Об этом 17 августа сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Срок действия временной генеральной лицензии истекает в понедельник, 19 августа, но документ могут продлить еще на 90 дней.

Таким образом, китайский производитель сможет приобретать продукцию у американских компаний для поддержания работы сетей и программного обеспечения своих гаджетов.

При этом источники отмечают, что ситуация остается нестабильной, поэтому решение еще может поменяться до понедельника. Официально информацию агентству не подтвердили ни в ведомстве, ни в китайской компании.

Компания Huawei была внесена в черный список в мае 2019 года. Тогда в министерстве торговли США производителя обвинили в осуществлении деятельности, противоречащей национальной безопасности страны. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с американским бизнесом без соответствующей лицензии Вашингтона.

19 мая Google приостановила контакты с Huawei, что лишило китайскую компанию доступа к обновлениям операционной системы Android, на новых смартфонах производителя теперь будут отсутствовать сервисы Play Market, Chrome, Gmail, YouTube, карты. 23 мая Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции Huawei, а британская компания ARM поручила сотрудникам прекратить контакты и заморозить соглашения с Huawei.

Несмотря на то, что в июне президент США Дональд Трамп анонсировал обсуждение Вашингтоном и Пекином возможного исключения Huawei из черного списка, в компании объявили о сокращении 2/3 сотрудников в американском подразделении.

Источник: Газета Известия