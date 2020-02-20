СМИ узнали о едва не случившейся аварии при запуске спутника «Меридиан-М»

20 февраля 2020     16
СМИ узнали о едва не случившейся аварии при запуске спутника «Меридиан-М»

Запуск спутника «Меридиан-М» чуть не закончился аварией, поскольку третья ступень ракеты-носителя «Союз-2.1а» недоработала несколько секунд «из-за преждевременного окончания топлива». Об этом «РИА Новости» сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Аварию предотвратил разгонный блок «Фрегат», который благодаря своей интеллектуальной системе управления и запасам топлива компенсировал недовыведение ракетой», — отметил собеседник агентства.

Он отметил, что пуск проводил военный боевой расчет, который мог не долить топливо в третью ступень во время заправки, проводившейся непосредственно перед стартом.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан-М» состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области днем 20 февраля. Позднее в Минобороны сообщили об успешном выведении спутника на орбиту.

Изначально планировалось, что ракета с «Меридианом» будет запущена в конце января, однако запуск отменили. По словам источника ТАСС, такое решение было принято из-за сбоя в электрооборудовании.

Предыдущий запуск «Союз-2.1а» с «Меридианом» с космодрома Плесецк состоялся 30 июля 2019 года. Операция прошла в штатном режиме.

«Меридиан» — спутники связи второго поколения, пришли на смену аппаратам «Молния» и «Радуга». Срок активности действующих спутников составляет семь лет.

Источник: Газета Известия

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