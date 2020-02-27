СМИ узнали о первом испытании ракеты «Циркон» с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

По словам собеседника агентства, ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» в январе из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне на Северном Урале.

Другой источник подтвердил данную информацию, отметив, что дальность полета «Циркона» превысила 500 км.

В январе главнокомандующий ВМФ Николай Евменов заявил, что первым кораблем Военно-морского флота (ВМФ) России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» будет иметь скорость 9 Махов, что в девять раз выше скорости звука. Дальность ее полета составит более 1 тыс. км. Этими ракетами планируется вооружить надводные и подводные корабли, как строящиеся, так и перспективные.

Источник: Газета Известия