СМИ узнали о планах Порошенко «расшатать» ситуацию на Украине

23 июля 2019     9
СМИ узнали о планах Порошенко «расшатать» ситуацию на Украине

Представители команды экс-президента Украины Петра Порошенко собираются создать протестное движение. Об этом во вторник, 23 июля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на анонимные источники в окружении политика.

По их словам, в планах бывшего украинского лидера — дискредитировать партию действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» и добиться новых досрочных выборов.

«Надо расшатывать ситуацию. Иначе эта команда, получившая небывалую прежде полноту власти, все подомнет под себя и выдоит страну досуха», — заявил один из собеседников газеты.

Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине в воскресенье, 21 июля. Официальные результаты ЦИК должна обнародовать до 5 августа. После обработки 93,10% электронных протоколов лидирует президентская партия «Слуга народа» (43,13%). В Верховную раду также проходят партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (13,05%), «Батькивщина» (8,18%), «Евросолидарность» (8,13%) и «Голос» (5,58%).

В то же время по результатам обработки всех протоколов с зарубежных участков.победила партия Порошенко, набрав 29,55% голосов. У партии Зеленского — 28,13%.

Источник: Газета Известия

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