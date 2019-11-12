СМИ узнали о планах Трампа отложить введение пошлин на машины из ЕС

Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода, сообщила 11 ноября газета Politico со ссылкой на источники в администрации президента.
В мае Трамп заявил о заключении министерства торговли США, согласно которому импорт автомобилей и запчастей из ЕС «представляет угрозу для нацбезопасности страны». Затем он поручил представителю США Роберту Лайтхайзеру провести переговоры по торговому соглашению с Брюсселем и отчитаться через 180 дней. Этот срок истекает в среду, 13 ноября. По информации издания, Трамп сообщит об отсрочке процедуры на шесть месяцев.
Переговоры с ЕС оказались безрезультатными из-за нежелания Брюсселя обсуждать импорт американской сельскохозяйственной продукции.
4 ноября министр торговли США Уилбур Росс допустил, что США могут отказаться от повышения пошлин на импортируемые автомобили из стран ЕС, поскольку существует возможность договориться с европейскими автоконцернами.
Источник: Газета Известия