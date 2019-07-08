СМИ узнали о судьбе похищенных сотрудницей банка 20 млн рублей

8 июля 2019     16
СМИ узнали о судьбе похищенных сотрудницей банка 20 млн рублей

Муж Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении более 20 млн рублей из банка в башкирском Салавате, рассказал о судьбе украденных средств.

По данным источника «РИА Новости», мужчина проиграл все деньги в азартные игры и теперь хочет поехать в Москву и посетить телепрограмму.

«Сейчас он намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу, и просить у россиян помощи собрать деньги, чтобы вернуть банку. Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», — рассказал 8 июля источник агентства.

Он также заявил, что подозреваемую поместили в одиночную камеру в СИЗО и она чувствует себя хорошо.

Накануне в Казани была задержана Луиза Хайруллина, где она скрывалась от полиции вместе с семьей. В тот же день женщину и ее супруга доставили в Уфу на допрос в главное следственное управление министерства внутренних дел по Республике Башкортостан. Тогда сообщалось, что мужчину проверяют на причастность к преступлению.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов продолжают проводить с задержанной, арест которой был санкционирован заочно, оперативно-следственные действия. Они пытаются установить местонахождение похищенных денег. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».

Источник: Газета Известия

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