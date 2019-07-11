СМИ узнали стоимость новых iPhone

В Сети появилась информация о том, сколько будут стоить новые iPhone, которые, предположительно, выйдут этой осенью, на рынке Китая. Об этом 9 июля сообщило издание Wccftech.

Так, самой дешевой моделью оказался iPhone XIr7. Его стоимость может составить 6,8 тыс. юаней (около 63 тыс. рублей). Цена iPhone XIs и XIs Max — 8,9 тыс. юаней (около 82 тыс. рублей) и 9,8 тыс. юаней (примерно 90 тыс. рублей) соответственно.

В апреле СМИ раскрыли характеристики нового iPhone. По их данным, разрешение фронтальной камеры увеличат с 8 до 12 мегапикселей. Помимо этого она будет находиться под специальным покрытием, которое делает ее невидимой. Изменения могут коснуться и внешней камеры, которую получит третий объектив для широкоформатной съемки. Когда смартфон поступит на прилавки, не уточняется.

Источник: Газета Известия