Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

16 февраля 2020     19
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»

Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках 24-го тура чемпионата Испании проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Российский нападающий появился в стартовом составе команды. Он отличился голом на седьмой минуте встречи.

29-летний Смолов перешел в испанский клуб из московского «Локомотива» на правах аренды. Он будет выступать в «Сельте» до конца сезона-2019/2020. Команда занимает 18-е место в таблице чемпионата Испании.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России на счету Смолова три гола в 14 матчах. Форвард уже выступал за европейские клубы: в 2010-м он находился в аренде у голландского «Фейеноорда».

Источник: Лента.Ру

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