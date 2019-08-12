Снаряды упали вблизи посольства США в Багдаде после взрыва на складе с оружием

12 августа 2019     10
Снаряды упали вблизи посольства США в Багдаде после взрыва на складе с оружием

В особо охраняемой «зеленой зоне» столицы Ирака упало несколько снарядов. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает Sky News Arabia.

По данным телеканала, сигналы тревоги сработали в посольстве США в Багдаде.

«Группы гражданской обороны сейчас пытаются потушить пожар, в то время как снаряды продолжают запускаться произвольным образом в стороны ближайших жилых районов», — сообщил источник в силах безопасности Ирака в беседе с «РИА Новости».

Ранее 12 августа сообщалось о взрыве, прогремевшем на складе с оружием и боеприпасами. По предварительным данным, взрыв произошел в районе Абу-Дашир, на одной из военных баз шиитского народного ополчения.

9 августа сообщалось об американском разведывательном беспилотнике, упавшем к северу от Багдада. Причиной падения аппарата назвали хакерскую атаку.

Источник: Газета Известия

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