СНБО утвердил оборонный бюджет Украины на уровне $9,8 млрд

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в субботу, 2 ноября, провел заседание, в ходе которого были приняты решения по поводу предложений к проекту государственного бюджета республики на 2020 год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает «Интерфакс-Украина», в 2020 году на обеспечение национальной безопасности и обороны планируется выделить 245,8 млрд гривен (около $9,8 млрд по текущему курсу). Из них 207,8 млрд гривен будут потрачены на бюджетные программы Минобороны, 10 млрд гривен ($399,5 млн) пойдут на обеспечение госгарантий, а еще 28 млрд гривен ($1,1 млрд) — на дополнительные расходы из общего фонда по бюджетной программе СНБО «Нераспределенные расходы на национальную безопасность и оборону».

При этом министр финансов Украины Оксана Маркарова, представляя проект государственного бюджета в Верховной раде в сентябре, сообщила о планах выделить на национальную безопасность и оборону 245 млрд гривен ($9,7 млрд), что составляет порядка 5,4% объема валового внутреннего продукта страны. Как отмечает «РИА Новости», в этом году на оборону Киевом было заложено $7,43 млрд.

Ко второму чтению в раду проект бюджета на 2020 года планируется внести до 3 ноября.

15 сентября в министерстве финансов Украины рассказали об утверждении правительством проекта бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3% и инфляцией 6%. В тот же день премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с 2020 года страна будет планировать госбюджет на три года вперед.

Источник: Газета Известия