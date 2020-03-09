Снижение цен на нефть назвали попыткой ослабить Россию

Снижение цен на нефть саудовской компанией Saudi Aramco является попыткой ослабить Россию на рынке. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК и представителей властей Саудовской Аравии.

Как отмечает издание, такой шаг саудовской стороны является элементом агрессивной кампании по захвату доли российского сегмента рынка. О том, что цель этого хода — напрямую ослабить российские позиции на рынке, подтвердил и представитель властей Саудовской Аравии.

Нефтяные котировки обрушились после выхода России из сделки ОПЕК+. Ее участники не смогли договориться о продлении соглашения, срок которого истекает 31 марта. Сообщалось, что инициатором прекращения действия договоренности стала Россия.

После этого стоимость нефти Brent за несколько дней упала с 52 до 45 долларов за баррель. Однако при открытии торгов 9 марта цена рухнула сразу почти на треть — до 31,43 долларов. На фоне падения цен на нефть обвалился и курс рубля.

Источник: Лента.Ру