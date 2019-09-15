Сноуден захотел получить убежище во Франции

15 сентября 2019     34
Сноуден захотел получить убежище во Франции

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден, получивший политическое убежище в России, признался, что хотел бы получить защиту во Франции. Об этом он рассказал изданию France Inter.

Сноуден пояснил, что уже подавал запрос о предоставлении убежища в этой стране в 2013 году. Экс-сотрудник АНБ подчеркнул, что был бы рад, если бы нынешний президент Франции Эммануэль Макрон одобрил его заявление.

«Самая печальная часть этой истории — то, что единственным местом, где американский информатор смог говорить, стала не Европа, а Россия», — добавил Сноуден. Он считает, что поддерживать кого-то вроде него не значит объявлять войну США.

13 сентября Сноуден рассказал, что перестал бояться слежки со стороны американских агентов, начал вести нормальную повседневную жизнь и даже женился. Его избранницей стала подруга Линдси Миллс, они тайно поженились в Москве два года назад.

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00:05 — 9 ноября 2016

В 2013 году Сноуден передал журналистам изданий The Guardian и The Washington Post документы, в которых говорилось о программе американских спецслужб по слежке как за гражданами США, так и за людьми за пределами страны. Он бежал из страны и параллельно запросил политическое убежище у нескольких десятков стран, в том числе и в России. В 2014 году он получил разрешение на пребывание на территории России на три года, а затем его продлили на такой же срок.

В США Сноудену вменяются незаконная передача информации, представляющей большое значение для национальной безопасности, умышленная передача разведывательной информации и кража собственности государства. В общей сложности ему грозит до 30 лет тюрьмы.

Источник: Лента.Ру

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