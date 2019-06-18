Снятое из иллюминатора самолета извержение вулкана поразило пользователей сети

18 июня 2019     12
Снятое из иллюминатора самолета извержение вулкана поразило пользователей сети

Пассажир самолета снял из иллюминатора извержение вулкана в Мексике. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте издания ABC News.

На видео действующий вулкан Попокатепетль выбрасывает столб вулканического пепла в воздух. Дым окрашен в ярко-розовые тона из-за заката.

Явление одновременно восхитило и ужаснуло пользователей сети. «Это очень пугающе», — написал один комментатор. «Потрясающая сила природы», — удивилась другая пользовательница. «Какая разрушительная красота», — заметил третий читатель.

Как отмечает издание, местных жителей предупредили об извержении и опасности нахождения вблизи вулкана.

В марте итальянец заметил в небе аномальное свечение в виде Иисуса Христа. Житель города Агрополи Альфредо Ло Брутто увидел необычное свечение в небе над морем, когда находился у себя дома. На снимках, которые он сделал, пробивающиеся сквозь облака лучи закатного солнца формируют фигуру, похожую на Христа.

Источник: Лента.Ру

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