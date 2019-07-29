Собака встала под пулю ради спасения человека

29 июля 2019     8
Собака встала под пулю ради спасения человека

В южноафриканском пригороде Мичеллс-Плейн собака по кличке Гулува (Guluva) получила пулевое ранение в морду, защищая мужчину от преступников. Об этом сообщает портал News24.

Хозяин пса Деррик Мфенгвана (Derrick Mfengwana) рассказал, как 17 июля Гулува спас жизнь возлюбленного его сестры. По его словам, молодой человек припарковал возле дома машину Volkswagen Golf V и пытался открыть ворота. «В этот момент неизвестный с пистолетом подошел к нему со спины и приказал отдать ключи от автомобиля», — говорит Мфенгвана.

Четырехлетний Гулува выбежал со двора и устремился за одним из бандитов. Преступник выстрелил в пса. Пока злоумышленники отвлеклись на собаку, молодому человеку сестры удалось спрятаться в безопасном месте. После чего воры покинули участок.

«Я смотрел дома фильм и услышал выстрел. Моя девушка и сестра кричали, и я подумал, что они поранили парня сестры. Я заметил дома следы крови, — объясняет Мфенгвана. — Тогда я вышел во двор и увидел, что мой пес истекает кровью. Он был в сознании и бегал по участку».

Хозяин пса отвез Гулува в ветеринарную клинику города Филиппи. По словам медика, пуля повредила челюсть и язык животного. На данный момент отважный пес получает необходимую медицинскую помощь и находится в стабильном состоянии. Собака проведет в клинике около трех недель.

Полиция Западно-Капской провинции ЮАР уже начала расследование.

В июне сообщалось, что в индийском штате Мадхья-Прадеш пес спас хозяина от тигра. Собака спугнула хищника громким лаем.

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Источник: Лента.Ру

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