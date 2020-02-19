Собака спасла россиянку от пытавшегося убить ее мужа-итальянца

19 февраля 2020     20
Собака спасла россиянку от пытавшегося убить ее мужа-итальянца

В Риме полиция арестовала итальянца, напавшего с кулаками на жену-россиянку. Как сообщает издание Faro di Roma, женщину спасла собака, которая отвлекла агрессора.

40-летняя россиянка, пожелавшая скрыть свое имя, рассказала, что ее муж разозлился из-за того, что она включила в доме батареи. Она утверждает, что в помещении было очень холодно, и из-за этого их новорожденный ребенок постоянно плакал.

Разъяренный итальянец наорал на нее, а затем накинулся на женщину с кулаками, крича, что убьет ее. В какой-то момент его внимание отвлекла собака: она запрыгнула на кровать и начала лаять. Россиянка воспользовалась моментом, вырвалась из хватки мужа и вызвала полицию.

Прибывшие на место карабинеры выяснили, что итальянец не первый раз поднимает руку на жену. Однако до этого она боялась обращаться за помощью, поскольку боялась реакции супруга: он угрожал ей отобрать сына и разрушить жизнь. Мужчину арестовали.

Пострадавшая утверждает, что живет с 40-летним супругом около двух лет. По ее словам, он начал проявлять агрессию по отношению к ней, когда она забеременела, и в семье начались проблемы с деньгами.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Ассоциации российских банков назвали способы защиты от телефонных мошенников
В Ассоциации российских банков назвали способы защиты от телефонных мошенников

19:59 Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал, как защититься от телефонных мошенников. © Владимир Песня РИА Новости В беседе …


Хованцев объяснил, почему Резцова не выступает на ЧМ по биатлону
Хованцев объяснил, почему Резцова не выступает на ЧМ по биатлону

20:00 Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, почему Кристина Резцова не выступает в гонках на чемпионате мира …


Севастопольские школьники тренируются сдавать ЕГЭ
Севастопольские школьники тренируются сдавать ЕГЭ

20 февраля в Севастополе школьники напишут тренировочные ЕГЭ по биологии и английскому языку. Ребята отработают организационные и технологические процедуры перед …


В соцсетях жалуются на холод в корпусах инфекционной больницы из-за ремонта
В соцсетях жалуются на холод в корпусах инфекционной больницы из-за ремонта

В городской инфекционной больнице подрядчики завершают реконструкцию медицинского отделения, откуда пациентов временно перевели в соседние корпуса. На очереди другие косметические …


Вести Севастополь 19.02.2020
Вести Севастополь 19.02.2020. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – В Черноречье пришла засуха – местные пруды мелеют. Почему в произошедшем обвиняют владельцев земельного участка? И …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты