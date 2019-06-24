Соблазнявшего и шантажировавшего замужних женщин ингуша задержали

24 июня 2019     33
Соблазнявшего и шантажировавшего замужних женщин ингуша задержали

В Ингушетии полиция задержала принуждавшего замужних женщин к оказанию интимных услуг Хасана Альтемирова, чье ранение спровоцировало массовую драку в Назрани. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

Детали задержания не раскрываются.

23 июня стали известны подробности произошедшей несколькими днями ранее драки в Назрани, в ходе которой избили нескольких сотрудников полиции. Конфликт произошел в результате того, что один из местных жителей узнал о существовании интимного видео с участием супруги и провел собственное расследование.

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Соблазнявшего и шантажировавшего замужних женщин ингуша задержали
Соблазнявшего и шантажировавшего замужних женщин ингуша задержали

В Ингушетии полиция задержала принуждавшего замужних женщин к оказанию интимных услуг Хасана Альтемирова, чье ранение спровоцировало массовую драку в Назрани. …



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