Соблазнявшего и шантажировавшего замужних женщин ингуша задержали

В Ингушетии полиция задержала принуждавшего замужних женщин к оказанию интимных услуг Хасана Альтемирова, чье ранение спровоцировало массовую драку в Назрани. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщает Telegram-канал Baza.

Детали задержания не раскрываются.

23 июня стали известны подробности произошедшей несколькими днями ранее драки в Назрани, в ходе которой избили нескольких сотрудников полиции. Конфликт произошел в результате того, что один из местных жителей узнал о существовании интимного видео с участием супруги и провел собственное расследование.