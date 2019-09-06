Собчак назвала Зеленского президентом-«бойфрендом»

6 сентября 2019     16
Собчак назвала Зеленского президентом-«бойфрендом»

Российская телеведущая Ксения Собчак назвала украинского лидера Владимира Зеленского президентом-«бойфрендом» и президентом-«симпатичным сыном». Соответствующее мнение она высказала в интервью журналисту радиостанции «Новое время» Евгению Киселеву.

По ее словам, Украина оказалась не готовой к жизни с «президентом-отцом» и «царем». «Какой-то такой молодой, классный и симпатичный президент вдруг оказался возможным. Это круто», — сказала она. Телеведущая также призналась, что ощущает «белую зависть» к прошедшим выборам на Украине. В свою очередь, украинский журналист Евгений Киселев поинтересовался у нее, может ли Россию возглавить один из местных шоуменов. Собчак ответила, что «была бы счастлива», но это пока «из области фантастики».

Накануне, 5 сентября, Собчак, находясь в Киеве, рассказала о принадлежности Крыма, который по результатам проведенного в регионе референдума вошел в состав России. На соответствующий вопрос она нашла универсальный ответ, заявив, что «Россия нарушила международные договоренности и территория должна быть возвращена». Для этого, по словам телеведущей, нужно провести «какой-то референдум».

Выборы президента на Украине прошли в два тура: 31 марта и 21 апреля 2019 года соответственно. По итогам голосования Зеленский набрал более 73 процентов голосов избирателей. Это рекордный уровень поддержки в истории Украины. 100 дней президентства Зеленский назвал «тихой прогулкой в сумерках с выключенными фарами и на первой скорости».

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Источник: Лента.Ру

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