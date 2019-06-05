Собчак попыталась помочь BadComedian примириться с врагами и потерпела крах

Журналистка Ксения Собчак заявила, что хотела помочь блогеру Евгению Баженову, известному как BadComedian, однако тот отказался от ее посредничества. Видеоролик под названием «История “За гранью реальности”. Как я пыталась помочь BAD COMEDIAN» она опубликовала на YouTube.

По словам Собчак, она решила помочь Баженову и связалась с представителями Kinodanz, убеждая их отозвать иск. Те согласились при условии, если им будет предоставлена возможность публично пояснить свою позицию.

Однако когда она рассказала об этом блогеру, тот отказался идти на перемирие. «И тут неожиданный поворот: Евгений Баженов отвечает, мол, ну спасибо за твою поддержку, но мой ответ — нет. Мы типа пытались с ними выйти на связь, у нас это не получилось, у них есть наши контакты, теперь только через юристов», — пересказала диалог Собчак.