Собчак прокомментировала выпады в адрес Путина в эфире «Рустави 2»

Телеведущая Ксения Собчак заявила, комментируя выпады ведущего грузинского телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии в адрес президента России Владимира Путина, что такое поведение показывает слабость позиции. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и, скорее, показывает слабость позиции», — отметила телеведущая. Кроме того, она назвала журналиста Габунию подростком и подчеркнула, что подобные действия скорее отпугивают людей, чем привлекают их.

Журналист Георгий Габуния в своей авторской программе «P.S.» 7 июля грубо высказался о президенте России Владимире Путине и его покойных родителях, используя в своей речи нецензурную лексику.

После эфира сотни зрителей собрались у редакции, закидывали здание телекомпании вениками, бутылками и яйцами. Митингующие требовали уволить ведущего и гендиректора телеканала Нику Гварамию. Некоторые сотрудники канала решили покинуть компанию. В ответ руководство приостановило вещание ради безопасности сотрудников.

Впоследствии телеканал распространил официальное извинение и отстранил Габунию от работы на два месяца из-за употребления нецензурной лексики в эфире.

В российском МИДе выходку журналиста категорически осудили и сочли за открытую провокацию. В Кремле выпад Габунии назвали позором для грузинского народа. В Госдуме потребовали экстрадировать ведущего в Россию, пишет «Газета.ру».

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалву Алавердашвили, российские туристы начали массово отменять брони в грузинских отелях после выпада Габунии.

Источник: Газета Известия