Собчак рассказала о скуке «правильной» жизни

18 августа 2019     19
Собчак рассказала о скуке «правильной» жизни

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что может вести себя нормально, но это очень скучно. Об этом в воскресенье, 18 августа, она написала на своей странице в Instagram.

«Я, разумеется, умею вести себя нормально. Но как же это скучно. Правильная еда, правильное поведение, правильные слова и поступки, а в итоге ты внутри весь сжался и заснул. Лучше уж встать и насрать на стол, чем жить “правильно” по чужим правилам», — говорится в посте Собчак.

22 июля Собчак в Instagram попросила россиян перестать напоминать про ее участие в телепроекте «Дом-2».

В мае Собчак была назначена генеральным продюсером телеканала «Супер», входящего в медиахолдинг «Газпром-медиа». Она также ведет канал на YouTube, на котором выходит шоу «Осторожно, Собчак!».

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Источник: Лента.Ру

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