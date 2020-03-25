Собянин заявил лишь о начале распростанения коронавируса в России

25 марта 2020     15
Собянин заявил лишь о начале распростанения коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден, страна лишь в начале. Об этом в среду, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Источник: Газета Известия

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