Собянин заявил лишь о начале распростанения коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден, страна лишь в начале. Об этом в среду, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Российский хоккеист впал в кому после похода в ресторан Хоккеист любительской команды «Металлург» Евгений Ермишин впал в кому после похода в ресторан. Об этом сообщает «МК». По информации издания, …



На Ямале ввели дополнительный маткапитал за рождение второго ребенка Жители Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут получать дополнительный материнский капитал при рождении второго ребенка, сообщает пресс-служба окружного правительства. Доплата из …



Россиян призвали самоизолироваться дома ради врачей Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович рассказала россиянам о самоизоляции в стриме на телеканале RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». …



Собянин заявил о связи штрафов за нарушение карантина и доходов в регионах Штрафы за нарушение карантина должны дифференцироваться в зависимости от доходов населения в каждом российском регионе, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. …

