Собянин заявил лишь о начале распростанения коронавируса в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден, страна лишь в начале. Об этом в среду, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
Пик заболеваемости коронавирусом в России не пройден, страна лишь в начале. Об этом в среду, 25 марта, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Новость дополняется.
Источник: Газета Известия
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