Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе

26 августа 2019     12
Собянин открыл движение по дублеру Остафьевского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 августа, открыл движение по новой автомобильной дороге в ТиНАО — дублеру Остафьевского шоссе. Оно соединяет поселение Рязановское с Щербинкой.

Продолжительность новой дороги, которая проходит от улицы Степана Эрьзи до Рязановского шоссе параллельно Остафьскому шоссе, составила более 4 км, отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

У трассы есть съезды к жилой застройке, аэропорту Остафьево и СНТ «Нефтемаш». Для удобства пешеходов там обустроены тротуары, оборудованы 13 остановок общественного транспорта и установлены светофоры, сообщает НСН.

Вдоль дороги также высажены более 7 тыс. кустарников и почти 900 деревьев, уложено 82 тыс. кв. м газонов, уточняет агентство городских новостей «Москва».

По мнению специалистов, дублер Остафьевского шоссе улучшит транспортное обслуживание Щербинки, позволит сократить путь от города до Рязановского шоссе, а также обеспечит комфортный подъезд к музею-усадьбе «Остафьево» одноименному аэропорту, деревням и садоводческим товариществам.

20 августа столичные власти одобрили продление строящейся Коммунарской линии столичного метро до Троицка. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Источник: Газета Известия

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