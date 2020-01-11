Совбез ООН продлил на полгода трансграничную гуманитарную помощь Сирии

11 января 2020     5
Совбез ООН продлил на полгода трансграничную гуманитарную помощь Сирии

Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, сократив при этом число пунктов пропуска на границах, сообщает в субботу, 11 января, «РИА Новости».

Документ, инициированный Бельгией и Германией, предполагает уменьшение числа КПП с четырех до двух. Остаются «Баб-эс-Салям» и «Баб-эль-Хава» на границе с Турцией, исключаются переходы на границах с Иорданией и с Ираком — «Аль-Рамата» и «Эль-Ярубия».

Кроме того, был сокращен срок продления механизма с одного года до 6 месяцев.

Также Совбез запросил генсека ООН к концу февраля 2020 года представить доклад о целесообразности использования пропускного пункта на границе с Ираном.

По информации «Интерфакса», за резолюцию проголосовали 11 стран, воздержались Россия, Китай, Великобритания и США. Против никто не выступил.

19 декабря Россия представила Совбезу ООН собственную резолюцию по трансграничной гуманитарной помощи Сирии, назвав проекты помощи от Бельгии, Германии и Кувейта «неприемлемыми».

21 декабря российские военные оказали помощь 250 сирийским гражданам в лагере беженцев в Эль-Хамидии в провинции Тартус.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков.

Источник: Газета Известия

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