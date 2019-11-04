Советника Джонсона заподозрили в связях с Россией

4 ноября 2019     28
Советника Джонсона заподозрили в связях с Россией

Британская Лейбористская партия намерена проверить связи главного советника премьер-министра страны Бориса Джонсона Доминика Каммингса с Россией. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

По данным издания, теневой «министр иностранных дел» Великобритании Эмили Торнберри обратилась в правительство с запросом, в котором попросила раскрыть уровень доступа Каммингса к секретной информации. Поводом для проверки послужила информация о том, что советник Джонсона работал в России в 90-х годах. Копия письма Торнберри также была направлена главам британской службы контрразведки МI-5 и внешней разведки МI-6.

Газета Daily Mirror сообщает, что Каммингс занимался в России организацией авиаперелетов между Самарой и Европой. Также сообщается, что проект закончился безуспешно, а Каммингс за время работы не выучил русский язык. При этом на сайте британских консерваторов Каммингса называют русофилом, а также человеком, который увлекается Достоевским и говорит по-русски, сообщает ТАСС.

Ранее лидер британской Лейбористской партии Джереми Корбин обвинил президента США Дональда Трампа во вмешательстве в выборы в Великобритании. По его словам, «Трамп пытается вмешиваться в британские выборы, чтобы избрали его друга Бориса Джонсона».

Источник: Лента.Ру

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