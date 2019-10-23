Советник Трампа по вопросам торговли покинет пост

Советник президента США Дональда Трампа по торговым вопросам Келли Энн Шоу уходит в отставку.

Доверенное лицо главы Белого дома в G7 и G20 покинет пост в пятницу, 25 октября, отмечает Reuters. По данным агентства, Шоу была одним из советников Трампа в обсуждении торгового соглашения с Китаем.

Также она вела переговоры с иностранными лидерами перед саммитами и была единственной шерпой-женщиной в G7.

Указывается, что Шоу собирается перейти работать в частный сектор. Ее преемник на посту советника пока неизвестен, передает «Газета.ру».

18 октября глава минэнерго США Рик Перри сообщил Трампу, что уходит в отставку. Точная дата отставки не называется, однако указано, что Перри планировал покинуть должность несколько месяцев.

6 октября стало известно, что Рик Перри посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому включить в совет «Нафтогаза» американцев. СМИ США тогда назвали его проводником давления Трампа на Киев.

Источник: Газета Известия