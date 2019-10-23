Советник Трампа по вопросам торговли покинет пост

23 октября 2019     19
Советник Трампа по вопросам торговли покинет пост

Советник президента США Дональда Трампа по торговым вопросам Келли Энн Шоу уходит в отставку.

Доверенное лицо главы Белого дома в G7 и G20 покинет пост в пятницу, 25 октября, отмечает Reuters. По данным агентства, Шоу была одним из советников Трампа в обсуждении торгового соглашения с Китаем.

Также она вела переговоры с иностранными лидерами перед саммитами и была единственной шерпой-женщиной в G7.

Указывается, что Шоу собирается перейти работать в частный сектор. Ее преемник на посту советника пока неизвестен, передает «Газета.ру».

18 октября глава минэнерго США Рик Перри сообщил Трампу, что уходит в отставку. Точная дата отставки не называется, однако указано, что Перри планировал покинуть должность несколько месяцев.

6 октября стало известно, что Рик Перри посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому включить в совет «Нафтогаза» американцев. СМИ США тогда назвали его проводником давления Трампа на Киев.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Сопротивлялась давлению ЕС»: в Европарламенте сомневаются в приверженности Сербии перспективе евроинтеграции
«Сопротивлялась давлению ЕС»: в Европарламенте сомневаются в приверженности Сербии перспективе евроинтеграции

Тесные связи с Россией могут помешать перспективе евроинтеграции Сербии. Об этом говорится в обзоре Европарламента, с которым ознакомился RT. Кроме …


Советник Трампа по вопросам торговли покинет пост
Советник Трампа по вопросам торговли покинет пост

Советник президента США Дональда Трампа по торговым вопросам Келли Энн Шоу уходит в отставку. Доверенное лицо главы Белого дома в …


Дочь случайно отправила отцу фото пениса и вызвала у него кровотечение
Дочь случайно отправила отцу фото пениса и вызвала у него кровотечение

Пользовательница Reddit c ником -73ss0n рассказала о том, как ее отец оказался в больнице из-за того, что она отправила фото …


Родные Виктора Бута продлили пребывание в США в ожидании встреч с ним
Родные Виктора Бута продлили пребывание в США в ожидании встреч с ним

Жена и дочь россиянина Виктора Бута, который отбывает наказание в тюрьме города Марион в американском штате Иллинойс, на месяц продлили …


В Пентагоне изучают причастность Турции к военным преступлениям в САР
В Пентагоне изучают причастность Турции к военным преступлениям в САР

03:58 Глава Пентагона Марк Эспер в интервью телеканалу CNN сообщил, что ведомство изучает причастность Турции к военным преступлениям в ходе …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты