Советскую «Царь-бомбу» назвали «масштабным блефом»

2 ноября 2019     12
Советскую «Царь-бомбу» назвали «масштабным блефом»

Мощнейшая в мире советская термоядерная АН602 («Царь-бомба» или «Кузькина мать») была бесполезной, утверждает La Vanguardia.

Испанское издание пишет, что использование в реальной войне оружия, обладавшего внушительными габаритами, затрудняла необходимость транспортировки на дальние расстояния. Другим недостатком АН602 называется то, что при ее взрыве большая часть энергии уходила в космос.

По информации La Vanguardia, СССР, создавая подобное оружие, хотел запугать западные страны и скрыть свое отставание от них в технологиях. Издание заключает, что АН602 была «масштабным блефом».

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17:02 — 3 сентября 2017

В октябре Росатом рассекретил материалы, касающиеся немецких специалистов, принимавших участие в создании советского ядерного оружия.

Взрыв 50-мегатонной термоядерной авиационной бомбы АН602 состоялся в октябре 1961 года на высоте около 3900 метров относительно уровня моря над Новой Землей. Оружие считается мощнейшим из когда-либо испытанных человеком.

Источник: Лента.Ру

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