Совет директоров КХЛ обсудит прекращение полномочий главы Чернышенко

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента лиги Дмитрия Чернышенко, сообщило во вторник, 21 января, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Ранее в этот день президент КХЛ Чернышенко был назначен вице-премьером РФ.

Представители лиги уточнили, что, согласно уставу, решения об избрании и о досрочном прекращении полномочий главы КХЛ принимаются советом директоров.

«В ближайшее время состоится внеочередное заседание совета директоров, на котором данные вопросы будут рассмотрены», — приводит слова собеседника агентство.

Чернышенко возглавляет КХЛ с 2014 года. Он также был председателем оргкомитета XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Кроме того, с 2015 года Чернышенко является гендиректором холдинга «Газпром-медиа».

21 января были представлены девять заместителей премьер-министра России. Соответствующие указы об их назначении были подписаны президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Газета Известия