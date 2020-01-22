Совет директоров КХЛ обсудит прекращение полномочий главы Чернышенко

22 января 2020     17
Совет директоров КХЛ обсудит прекращение полномочий главы Чернышенко

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента лиги Дмитрия Чернышенко, сообщило во вторник, 21 января, агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

Ранее в этот день президент КХЛ Чернышенко был назначен вице-премьером РФ.

Представители лиги уточнили, что, согласно уставу, решения об избрании и о досрочном прекращении полномочий главы КХЛ принимаются советом директоров.

«В ближайшее время состоится внеочередное заседание совета директоров, на котором данные вопросы будут рассмотрены», — приводит слова собеседника агентство.

Чернышенко возглавляет КХЛ с 2014 года. Он также был председателем оргкомитета XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи. Кроме того, с 2015 года Чернышенко является гендиректором холдинга «Газпром-медиа».

21 января были представлены девять заместителей премьер-министра России. Соответствующие указы об их назначении были подписаны президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Лион» победил «Лилль» в серии пенальти и вышел в финал Кубка французской лиги
«Лион» победил «Лилль» в серии пенальти и вышел в финал Кубка французской лиги

01:46 «Лион» пробился в финал Кубка французской лиги. Основное время домашнего матча с «Лиллем» завершилось вничью (2:2). На гол Ренату …


Восьмилетний мальчик из ИГ казнил нигерийца
Восьмилетний мальчик из ИГ казнил нигерийца

Несовершеннолетний мальчик, связанный с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), казнил нигерийца. Об этом сообщает Site Intelligence Group, …


Совет директоров КХЛ обсудит прекращение полномочий главы Чернышенко
Совет директоров КХЛ обсудит прекращение полномочий главы Чернышенко

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проведет внеочередное заседание, на котором рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий президента лиги Дмитрия …


На набережной Балаклавы найдена минометная мина
На набережной Балаклавы найдена минометная мина

При разборке старого жилого дома неподалеку от набережной Балаклавы рабочие обнаружили под фундаментом боеприпас. Саперы инженерно – технической группы севастопольского …


В Севастополе начался демонтаж главной городской ёлки
В Севастополе начался демонтаж главной городской ёлки

Новая для Севастополя мультимедийная конструкция простояла практически месяц.    Ёлку на площади Нахимова высотой более 19 метров украшали светодиодные нити, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты