Совет ЕС ограничил работу из-за распространения коронавируса

В Совете Евросоюза объявлены дополнительные предупредительные меры в связи с угрозой заражения коронавирусом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник, 9 марта, на сайте органа.

Как следует из коммюнике, будет сокращено количество заседаний совета, его органов и рабочих групп. Решения о проведении заседаний будут приниматься Советом ЕС на регулярной основе.

Одновременное ограничено число участников делегаций, работающих на заседаниях. Все группы, не имеющие приоритетного значения, будут приостановлены.

«Сотрудникам Генерального секретариата совета рекомендуется ограничивать, насколько это возможно, внутренние совещания и продолжать неукоснительно соблюдать рекомендуемые гигиенические меры», — отмечается в документах. Меры доведены до представителей государств-членов и других стран.

В Совете ЕС напомнили о наличии случаев заражения коронавирусом в большинстве участников объединения, включая Бельгию. Дальнейшие меры органа будут зависеть от развития событий.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 стал распространяться по миру в декабре 2019 года. Впервые вспышка вызываемой им пневмонии COVID-2019, была зафиксирована в китайском Ухане. По данным на 9 марта, только в КНР от заболевания скончались 3119 человек, заразились более 80,7 тыс. человек. Случаи заболевания вне Китая отмечены белее чем в 100 странах.

В ВОЗ предупреждают, что ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга». Коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты, при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

Источник: Газета Известия