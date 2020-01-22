Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Волкова

Совет федерации принял решение о досрочном прекращении полномочий сенатора от исполнительного органа власти Калужской области Юрия Волкова. Об этом сообщает ТАСС в среду, 22 января.

Отмечается, что Волков написал заявление об уходе с поста в связи с переходом на другую работу.

Глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко отметил, что Волков займет «серьезную должность». Однако где именно — не уточнил.

По сведениям РБК, Волков покидает верхнюю палату, чтобы освободить место для губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. В свою очередь, журналисты издания не исключают, что Волков станет советником председателя правления РЖД.

Юрию Волкову 65 лет. Ранее он трудился в управлении по работе с органами власти субъектов Северо-Западного федерального округа. Кроме того, был представителем главы Коми в Совете Федерации, а затем — от Ненецкого автономного округа. В 2003 году он стал депутатом Госдумы, а затем — в 2015 году — снова вернулся в верхнюю палату парламента.

В июле прошлого года досрочно свои полномочия сложила сенатор от Челябинской области Ирина Гехт. Она вернулась на работу в правительство региона, чтобы занять должность вице-губернатора.

Источник: Газета Известия