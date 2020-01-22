Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

22 января 2020     17
Создание российской вакцины от китайского коронавируса займет полгода

21 января Минздрав заявил, что в России начали работу по созданию вакцины против китайского коронавируса.

Как сообщили «Известиям» в Центре стратегического планирования Минздрава, создание российской вакцины займет минимум полгода и потребует значительных средств. По словам замглавы ведомства Сергея Краевого, помощь в получении биологических материалов оказывают коллеги из КНР.

По словам ученых, разработка вакцины должна стать одной из приоритетных тем в национальном здравоохранении, поскольку дальнейшее поведение вируса непредсказуемо.

22 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) собирает экстренное совещание чрезвычайного комитета. Его участники должны решить, насколько высока вероятность эпидемии смертельного коронавируса 2019-nCoV и нужно ли вводить режим ЧС. Число заразившихся возросло до 291, шестеро из них умерли. Вирус уже проник в Таиланд, Японию, Южную Корею и США.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сделано в России: вакцину от китайского вируса создадут за полгода

Источник: Газета Известия

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