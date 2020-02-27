Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА

27 февраля 2020     20
Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России). Фрагмент передачи ведущий опубликовал в своем Instagram.

Конфликт между телеведущим и бывшим депутатом произошел в ходе обсуждения действий УПА во время Великой Отечественной войны. Украинский политик высказал мнение, что в Киеве не было и нет националистов. После этого ведущий попросил «вывести эту нацистскую мразь и отдать ее на расстрел войскам НКВД».

«Ты предатель моего народа. Шесть миллионов уничтоженных евреев. Ты предал их память», — заявил Соловьев Ковтуненко, упомянув также о девяти миллионах погибших в войне украинцах.

УПА — вооруженное формирование ОУН под командованием Степана Бандеры. В 1943 году боевики организовали так называемую Волынскую резню, жертвами которой могли стать до 100 тысяч этнических поляков, в том числе женщины и дети. После войны УПА развернула вооруженное сопротивление советской власти.

Источник: Лента.Ру

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