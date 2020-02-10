Соловьев назвал мэра Львова сволочью

10 февраля 2020     21
Соловьев назвал мэра Львова сволочью

Телеведущий Владимир Соловьев назвал мэра Львова Андрея Садового сволочью за отказ передать прах советского разведчика Николая Кузнецова в Россию. Об этом журналист заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1», запись которой доступна на YouTube.

«А эта сволочь считает себя христианином?» — спросил Соловьев. По его словам, позиция Садового оскорбляет память о победе в Великой Отечественной войне.

Также ведущий отметил, что у России нет ничего общего с украинским чиновником.

Об отказе Садового передать останки Николая Кузнецова в Россию сообщалось 7 февраля. Он заявил, что украинская сторона рассматривает этот вопрос лишь в рамках государственной политики и увязке с возвращением задержанных в России украинцев. «Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД», — сказал градоначальник.

Кузнецов во время Великой Отечественной войны был заброшен на территорию Западной Украины, которая находилась под немецкой оккупацией. Он лично ликвидировал 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации. Разведчик погиб в марте 1944 года после перестрелки с боевиками запрещенной в России Украинской повстанческой армии (УПА).

Памятник Кузнецову на Украине неоднократно подвергался вандализму. В марте 2019 года неизвестные похитили бронзовый барельеф с могилы разведчика.

Источник: Лента.Ру

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