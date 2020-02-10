Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента. Об этом пишет URA.RU.

Соловьев рассказал, что не поверил в то, что это может быть правдой, и принял инцидент за неудачную шутку, пранк или вброс. По его словам, эта ситуация вызвала много вопросов. «Что это? Для чего это было? Откуда появилось?»,— спросил журналист.

Он выразил уверенность, что руководство ВГТРК обязательно проведет проверку, разберется в ситуации и сделает соответствующие выводы. При этом он отметил, что не помнит случаев, когда за подобное увольняли. По словам Соловьева, руководство всегда с уважением относится как к сотрудникам, так и к зрителям.

10 января в сети появилась видеозапись, на которой телеведущая рассмеялась из-за слов о том, что в ежемесячный социальный набор для российских льготников заложено 137 рублей на проезд в международном транспорте к месту лечения и обратно. Она обсудила эту сумму с человеком за кадром и извинилась перед коллегами за свою реакцию.

Два источника в ВГТРК рассказали радиостанции «Говорит Москва», что ведущей и другим сотрудникам камчатского филиала холдинга, ответственным за подготовку сюжета, грозит увольнение. Директор филиала Алексей Костылев рассказал, что человека, слившего ролик в сеть, вычислили.

С 1 февраля была проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для льготников — на три процента вырос денежный эквивалент социального набора.

Источник: Лента.Ру