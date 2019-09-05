Соловьев предрек Украине новые войны

Украина в будущем может столкнуться с новыми гражданскими войнами на своей территории, заявил 4 сентября российский телеведущий Владимир Соловьев.

По его словам, сейчас Киев ведет страну по пути «России 90-х», разрушая экономику и приводя к обнищанию некоторые регионы страны. Кроме того, по его мнению, борьба президента Украины Владимира Зеленского с контрабандой приведет к восстанию «серьезных людей с серьезным оружием»

«И они скажут: «А зачем нам такая Украина?». И вы будете бороться уже с ними», — цитирует Соловьева «РИА Новости».

По его мнению, в итоге властям придется забыть о «возвращении Донбасса», потому что возникнут другие конфликты.

«У вас другие войны будут на территории!» — добавил телеведущий.

Вооруженный конфликт на Украине длится с 2014 года. Тогда из-за госпереворота Донбасс отказался признавать новые власти, в результате чего Киев начал военную операцию против жителей региона, которые позже образовали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики.

7 августа бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко спрогнозировал потерю Киевом нескольких регионов, помимо Крыма и Донбасса.

Источник: Газета Известия