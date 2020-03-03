Сообщение об иске украинского премьера по поводу отставки опровергли

3 марта 2020     21
Сообщение об иске украинского премьера по поводу отставки опровергли

Сообщение об иске украинского премьер-министра Алексея Гончарука по поводу отставки опровергли. Соответствующее заявление пресс-службы опубликовано на сайте кабинета министров Украины.

Отмечается, что Гончарук не подавал исковое заявление с требованием запретить Верховной Раде рассматривать вопрос о его отставке. В сообщении кабмина также сказано, что информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах председателя правительства в социальных сетях.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент получил заявление премьер-министра страны Алексея Гончарука об отставке.

В январе глава правительства уже подавал в отставку, после того как в сети появились несколько аудиозаписей якобы правительственного совещания. Неизвестный с голосом, похожим на голос премьера, критиковал президента Владимира Зеленского за недостаточное понимание экономики и назвал себя профаном.

Источник: Лента.Ру

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